Загальні бойові втрати Росії станом на 9 січня вже складають 111 760 військових убитими – повідомляє 24 Канал.
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У росіян поменшало техніки
- Танків – 3080 (+11) одиниць;
- бойових броньованих машин – 6147 (+17) одиниць;
- артилерійських систем – 2069 (+4) одиниць;
- РСЗВ – 434 (+3) одиниці;
- засобів ППО – 217 (+0) одиниць;
- літаків – 285 (+0) одиниць;
- гелікоптерів – 275 (+3) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1856 (+7) одиниць;
- крилатих ракет – 723 (+0) одиниці;
- кораблів, катерів – 16 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4809 (+8) одиниць;
- спеціальної техніки – 183 (+0) одиниці.
Актуальні втрати ворога станом на 9 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
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Нова загроза ракетних атак, у Білорусь звозять стару техніку росіян, – Генштаб
- У Генштабі ЗСУ доповіли актуальну інформацію про ситуацію на фронті станом на ранок 9 січня. Українців попередили про загрозу нових ракетних та авіаційних атак по критичній інфраструктурі країни.
- Крім того, повідомляють, що ворог звозить у Білорусь техніку, яка знята з довготривалого зберігання та потребує спеціального обслуговування. До роботи залучили білоруських військових.
- Втім, у Генштабі ЗСУ наголосили, що ворог деморалізований. Як приклад цьому твердженню можна навести 127 окрему розвідувальну бригаду з Севастополя, військовослужбовці якої готові до закінчення війни на будь-яких умовах.