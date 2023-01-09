Загальні бойові втрати Росії станом на 9 січня вже складають 111 760 військових убитими – повідомляє 24 Канал.

Читайте також Невидимий фронт війни: чого та якою ціною досягнули українські дипломати в 2022

У росіян поменшало техніки

Танків – 3080 (+11) одиниць;

бойових броньованих машин – 6147 (+17) одиниць;

артилерійських систем – 2069 (+4) одиниць;

РСЗВ – 434 (+3) одиниці;

засобів ППО – 217 (+0) одиниць;

літаків – 285 (+0) одиниць;

гелікоптерів – 275 (+3) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1856 (+7) одиниць;

крилатих ракет – 723 (+0) одиниці;

кораблів, катерів – 16 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4809 (+8) одиниць;

спеціальної техніки – 183 (+0) одиниці.



Актуальні втрати ворога станом на 9 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Зверніть увагу У ГУР оцінили шанси завершити війну у 2023 році

Нова загроза ракетних атак, у Білорусь звозять стару техніку росіян, – Генштаб