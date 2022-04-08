Об этом сообщил украинский журналист Сергей Иванов. По его данным, госпитализированные 300-ые рассказывают об ужасах, увиденных на фронте.

Читайте также В лесу возле Ирпеня нашли автомобиль с расстрелянной семьей

Подбитых врагов доставляют фурами

Сообщается, что в течение 8 апреля в луганский морг привезли несколько фур с российскими 200-ми. Еще несколько машин 300-х оккупантов из России и местных "мобилизованных" доставили в областную больницу.

Очень много трупов в состоянии "Лего" – все запчасти по отдельности. При желании можно собрать одного орка из нескольких в произвольном порядке,

– отметил Иванов.

Кроме того, добавляет он, даже опытные бойцы говорят, что Сирия была курортом по сравнению с Украиной.

Иванов напомнил, что в Луганске оккупанты мобилизуют 18-летних юношей, которых сразу бросают на передовую, где идут активные боевые действия. Речь идет, в частности, о Рубежном и Мариуполе.

На фоне потерь враг переходит к массовым убийствам. Так, 8 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорскому вокзалу, где около 4 тысяч человек из Донецкой и Луганской областей ждали эвакуационного поезда. В результате атаки погибли 39 человек, 4 из них – дети.

Оккупанты выпустили ракеты по вокзалу в Краматорске: смотрите видео