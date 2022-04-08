Про це повідомив український журналіст Сергій Іванов. За його даними, госпіталізовані 300-ті розповідають про жахи, побачені на фронті.

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Підбитих ворогів доставляють фурами

Повідомляється, що протягом 8 квітня до луганського моргу привезли кілька фур із російськими 200-ми. Ще кілька машин 300-х окупантів з Росії та місцевих "мобілізованих" доставили в обласну лікарню.

Дуже багато трупів у стані "Лего" – всі запчастини окремо. За бажання можна зібрати одного орка з кількох у довільному порядку,

– зазначив Іванов.

Крім того, додає він, навіть досвідчені бійці кажуть, що Сирія була курортом у порівнянні з Україною.

Іванов нагадав, що в Луганську окупанти мобілізують 18-річних юнаків, яких одразу кидають на передову, де точаться активні бойові дії. Йдеться зокрема про Рубіжне та Маріуполь.

На тлі втрат, ворог переходить до масових вбивств. Так, 8 квітня окупанти завдали ракетного удару по Краматорському вокзалі, де близько 4 тисячі людей з Донецької та Луганської областей чекали на евакуаційний потяг. Внаслідок атаки загинули 39 людей, 4 із них – діти.

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