Свідчення звірств російських загарбників у містах і селах Київської області буквально на кожному кроці. Журналістка видання побувала на місці трагедії.

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Біля Ірпеня знайшли авто з розстріляною сім'єю

У лісі на виїзді з Гостомеля у сторону Ірпеня місцеві жителі знайшли розстріляний автомобіль із сім'єю.

У машині – тіла загиблих, ймовірно, й маленької дитини. Усе навколо всіяне речами людей, зокрема й дитячими. А в самій автівці є багато дірок від куль.

Сім'я намагалася врятуватися від агресії росіян.

Важливо! Державне бюро розслідувань створило спеціальне слідче управління, яке розслідуватиме злочини, які скоїли російські військові в Україні. Слідчі уже розпочали роботу в Ірпені.

На Київщині знайшли авто з розстріляною сім'єю: дивіться відео