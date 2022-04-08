Це управління з досудового розслідування військових правопорушень створено в межах Головному слідчого управління ДБР. До розслідувань залучать саме штат Головного управління.

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Слідчі вже розпочали роботу в Ірпені

Роботу цього спеціального управління вже запустили: слідчі розпочали працювати в Ірпені. Зараз вони разом з поліцейськими збирають докази воєнних злочинів росіян на Київщині.

Спецорган займатиметься доказовою базою не лише щодо російських військових, а щодо представників влади, військових керівників Росії. Головне завдання новоствореного органу – розслідувати злочини росіян проти людяності. Це справи про масові вбивства українців на всіх постраждалих територіях.

В Ірпені ввели 3-денну комендантську годину

Зазначимо, що 7 квітня в Ірпені запровадили 3-денну комендантську годину. В'їзд до міста повністю закритий. На вулицях працюють лише волонтери та комунальники, їхній перелік – строго затверджений.

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