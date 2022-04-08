Свидетельства зверств российских захватчиков в городах и селах Киевской области буквально на каждом шагу. Журналистка издания побывала на месте трагедии.

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Возле Ирпеня нашли автомобиль с расстрелянной семьей

В лесу на выезде из Гостомеля в сторону Ирпеня местные жители обнаружили расстрелянный автомобиль с семьей.

В машине – тела погибших, вероятно, и маленького ребенка. Все вокруг усеяно вещами людей, в том числе и детскими. А в самом автомобиле много отверстий от пуль.

Семья пыталась спастись от агрессии россиян.

Важно! Государственное бюро расследований создало специальное следственное управление, которое будет расследовать преступления, совершенные российскими военными в Украине. Следователи уже приступили к работе в Ирпене.

В Киевской области нашли авто с расстрелянной семьей: смотрите видео