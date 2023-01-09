Таким чином, наші військові продовжують давати відсіч ворогу. І щодня середня тривалість життя окупантів буквально тане на очах.

До теми До Луганського моргу привезли кілька фур мертвих окупантів

До морга Мелітополя завезли фуру ліквідованих окупантів

Як повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, 9 січня до місцевого морга завезли повну фуру ліквідованих російських військових.

Подекуди розірвані тіла розвантажили насипом, зайнявши весь морг,

– зазначив мер.

За словами Федорова, наразі лікарні переповнені пораненими окупантами. Їх привезли з Василівки та інших населених пунктів на півночі від Мелітополя.

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