Там досі стоїть дуже потужний стовп диму та триває пожежа. Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань.

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В Олешках ЗСУ знищили ворожий склад

За словами Хланя, внаслідок удару було ліквідовано щонайменше 3 великих автівки з боєкомплектами, які російські загарбники сконцентрували на складі. Українські захисники вщент знищили ворожий склад.

Відомо, що окупанти підвозили туди боєприпаси та зброю з глибини лівобережної частини Херсонщини для атак безпосередньо Херсона.

Будемо сподіватися, що саме це знищення зменшить інтенсивність (обстрілів – 24 Канал) обласного центру,

– підкреслив депутат Херсонської облради.

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Олешки та Гола Пристань є стратегічно важливими для росіян

На Херсонщині російські окупанти концентрують живу силу та артилерію в Олешках та Голій Пристані. Саме з цих населених пунктів загарбники обстрілюють обласний центр.

Якщо ми говоримо про Олешки, то окупанти через Дніпро підтягують туди зброю. Там є промислові підприємства, де вони намагаються приховувати боєкомплекти та артилерію, так само як і в Голій Пристані. Тож ці населені пункти привабливі для них, тому що там вони можуть маскувати особовий склад та артилерію,

– повідомив депутат Херсонської обласної ради.

За його словами, інші населені пункти лівобережжя Херсонщини не підходять росіянам для переховування живої сили та артилерії, тож Олешки та Гола Пристань є стратегічними для окупантів. Відтак ЗСУ намагаються максимально тримати під вогневим контролем ворожі склади.

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Хлань також додав, що нещодавно окупанти були знищенні у передмісті Олешок, а саме в Олешківському лісі. Там загарбники рили окопи та прикопували техніку, зокрема танки.

У Каховці та Новій Каховці здебільшого перебувають окупанти

Російські загарбники тиснули на мешканців Каховки та Нової Каховки, щоб ті виїхали та навіть оголошували там примусову "евакуацію". Утім, згодом окупантам таки вдалося знайти небагато охочих виїхати до Росії. Слідом за ними росіяни вивезли до Генічеська свої окупаційні адміністрації.

Станом на зараз в Каховці та Новій Каховці здебільшого перебувають військові та їхні штаби, які сьогодні продовжують "керувати" цими містами та територіями,

– повідомив Хлань.

Місцеві мешканці, які категорично відмовилися виїжджати з цих населених пунктів, продовжують там проживати. Однак тепер росіяни завдають цинічних ударів з глибини окупованої території й по цих містах.

"Нещодавно був обстріляний центр міста Каховка. Були руйнування, зокрема і багатоквартирних будинків. Це спроби окупантів змусити людей таки виїхати з Каховки та Нової Каховки", – підсумував депутат Херсонської облради.