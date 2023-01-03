Тоді українські захисники активно завдавали ударів по мостах, об'єктах росіян та скупченнях живої сили. Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович.

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На Півдні ЗСУ можуть готуватися до наступальних дій

А зараз концентрація подібних зусиль відбувається вже на лівому березі Херсонської та Запорізької області. Зокрема, часто "звучить" Бердянськ, Токмак та Мелітополь. Так, об'єкти окупантів у цих містах постійно зазнають ракетних ударів з боку української армії.

Якщо порівняти з Херсонською областю, то цілком можливо, що це і є підготовка до можливих наступальних дій,

– зауважив військовий оглядач.

За його словами, це мають бути саме "наступальні", а не "контрнаступальні" дії, оскільки немає жодних ознак того, що росіяни зможуть піти там у наступ. Відповідні наступальні дії українських захисників можуть призвести до звільнення окупованих територій України.

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Найближчими тижнями може початися звільнення Мелітополя

Американський генерал Бен Ходжес як і голова ГУР МО України Кирило Буданов прогнозують встановлення українського контролю над окупованим Кримом весною – літом 2023 року. Українцям залишається стежити наскільки реальними будуть їхні прогнози.

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Так, найближчим часом, за словами Бена Ходжеса, звільнення Мелітополя та прорив ЗСУ до Приазов'я. На думку американського генерала, це може відбутися упродовж найближчих тижнів.

"Якщо подивитися на прогноз погоди – дуже важливий чинник – то саме найближчі дні – тижні намічаються морози. Ймовірно, це і буде початок операції щодо звільнення Мелітополя, зокрема Приазов'я. Можливо ми побачимо це найближчим часом", – припустив військовий оглядач.

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