Тогда украинские защитники активно осуществляли удары по мостам, объектах россиян и скоплениях живой силы Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович.

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На Юге ВСУ могут готовиться к наступательным действиям

Сейчас концентрация подобных усилий происходит уже на левом берегу Херсонской и Запорожской области. В частности, часто "звучит" Бердянск, Токмак и Мелитополь. Так, объекты оккупантов в этих городах постоянно попадают под ракетные удары со стороны украинской армии.

Если сравнить с Херсонской областью, то вполне возможно, что это и есть подготовка к возможным наступательным действиям,

– заметил военный обозреватель.

По его словам, это должны быть именно "наступательные", а не "контрнаступательные" действия, поскольку нет никаких признаков того, что россияне смогут пойти там в наступление. Соответствующие наступательные действия украинских защитников могут привести к освобождению оккупированных территорий Украины.

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В ближайшие недели может начаться освобождение Мелитополя

Американский генерал Бен Ходжес, как и глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов, прогнозируют установление украинского контроля над оккупированным Крымом весной – летом 2023 года. Украинцам остается следить, насколько реальными будут их прогнозы.

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Так, в ближайшем времени, по словам Бена Ходжеса, освобождение Мелитополя и прорыв ВСУ в Приазовье. По мнению американского генерала, это может произойти в ближайшие недели.

"Если посмотреть на прогноз погоды – очень важный фактор, то именно в ближайшие дни – недели намечаются морозы. Вероятно, это и будет начало операции по освобождению Мелитополя, в частности Приазовья. Возможно, мы увидим это в ближайшее время", – предположил военный обозреватель.

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