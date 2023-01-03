Тогда украинские защитники активно осуществляли удары по мостам, объектах россиян и скоплениях живой силы Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович.
Интересно Новый этап войны, саммит мира и карта Буданова: к чему Украине готовиться в 2023 году
На Юге ВСУ могут готовиться к наступательным действиям
Сейчас концентрация подобных усилий происходит уже на левом берегу Херсонской и Запорожской области. В частности, часто "звучит" Бердянск, Токмак и Мелитополь. Так, объекты оккупантов в этих городах постоянно попадают под ракетные удары со стороны украинской армии.
Если сравнить с Херсонской областью, то вполне возможно, что это и есть подготовка к возможным наступательным действиям,
– заметил военный обозреватель.
По его словам, это должны быть именно "наступательные", а не "контрнаступательные" действия, поскольку нет никаких признаков того, что россияне смогут пойти там в наступление. Соответствующие наступательные действия украинских защитников могут привести к освобождению оккупированных территорий Украины.
Попович прокомментировал "хлопок" на Юге: смотрите видео
В ближайшие недели может начаться освобождение Мелитополя
Американский генерал Бен Ходжес, как и глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов, прогнозируют установление украинского контроля над оккупированным Крымом весной – летом 2023 года. Украинцам остается следить, насколько реальными будут их прогнозы.
Больше об этом Украина освободит Крым к осени 2023 года: генерал Ходжес рассказал, что для этого нужно
Так, в ближайшем времени, по словам Бена Ходжеса, освобождение Мелитополя и прорыв ВСУ в Приазовье. По мнению американского генерала, это может произойти в ближайшие недели.
"Если посмотреть на прогноз погоды – очень важный фактор, то именно в ближайшие дни – недели намечаются морозы. Вероятно, это и будет начало операции по освобождению Мелитополя, в частности Приазовья. Возможно, мы увидим это в ближайшее время", – предположил военный обозреватель.
Ситуация на Юге: последние новости
- В новогоднюю ночь российские захватчики массированно обстреляли Херсонщину и сам Херсон. Известно о прилетах в Бериславе и других населенных пунктах Херсона.
- В самом Херсоне 1 января вражеские снаряды повредили здание областной детской больницы. Но, к счастью, работники ГСЧС удачно и оперативно эвакуировали людей.
- Однако уже днем 1 января Вооруженные Силы Украины мощно наказали оккупантов. Депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань рассказал, что украинские военные отработали из HIMARS по огневым позициям и местам расположения врага.
- Было много взрывов. Известно, что оккупанты горели и в Олешках, и в Голой Пристани, и в Новой Каховке, и в Геническом районе.