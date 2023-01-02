Про це 24 каналу розповів депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань. За його словами, новорічна ніч на Херсонщині почалася з масованого обстрілу від російських окупантів.

До теми На Херсонщині ворожий снаряд вибухнув біля школи: росіяни обстріляли й дитячу лікарню

Відомо про прильоти в Бериславі та інших населених пунктах Херсонщини. В самому Херсоні 1 січня ворожі снаряди пошкодили будівлю обласної дитячої лікарні. Але, на щастя, працівники ДСНС вдало та оперативно евакуювали людей.

Цього дня окупанти обстріляли Білозерський район, де постраждали двоє дітей – дівчина та хлопчик 13 та 14 років. Їм якраз надавали медичну допомогу в дитячій лікарні. Дякуємо ДСНС. Вони під тотальними обстрілами відпрацювали абсолютно ідеальну евакуацію людей. Тому вдалося уникнути великих жертв,

– зазначив Хлань.

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Як наголосив Хлань, вже вдень 1 січня українські військові потужно відповіли окупантам. Вони відпрацювали з HIMARS по вогневих позиціях та місцях розташування окупантів. Було багато вибухів.

Відомо, що окупанти горіли і в Олешках, і в Голій Пристані, і в Новій Каховці, і в Генічеському районі. Росіяни отримали по заслугах.

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Тотальний масований вогневий контроль вогневих точок окупантів. Накривало все. Вибухали боєкомплекти, техніка, розлітався особовий склад. Потужно відповіли по всьому лівому берегу, – зауважив Хлань.

Окупанти обстріляли Херсон в новорічну ніч