Про це розповів очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич. За його словами, ворог влучив в об'єкт критичної інфраструктури.

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Без світла залишився центр міста, мікрорайон ХБК, Білозерка, Комишани та інші села. Енергетики намагаються відновити електропостачання.

Скільки разів стріляли по Херсону

Загалом за 31 грудня ворог 40 разів обстріляв територію Херсонщини з артилерії, РСЗВ та мінометів. Обласний центр був під ударами 18 разів. Крім об'єкта інфраструктури, снаряди влучили у приватні та багатоквартирні будинки.

"Серед поранених 2 – діти:13-річний хлопчик знаходиться в тяжкому стані, 12-річна дівчинка дістала поранення середнього ступеня тяжкості", – повідомив Янушевич.

Наслідки обстрілів / Фото з телеграму Кирила Тимошенка

Дітей поранило уламками

За інформацією заступника керівника Офісу Президента Кирила Тимошенка, інцидент з підлітками стався у селищі Наддніпрянське біля Херсона. Ворог вдарив з артилерії. Один зі снарядів вибухнув поблизу місцевої школи.

На вулиці були двоє дітей – 13-річний хлопець та дівчинка 12 років. Це брат і сестра. Вони отримали тяжкі уламкові поранення. Постраждалих доправили до лікарні, – сказали в ОП.

Також в ОП повідомили, що внаслідок обстрілів загинула одна людина, а руйнувань зазнала будівля обласної дитячої лікарні.

Під масованим обстрілом було село Станіслав – росіяни вдарили понад 20 разів. Є руйнування будівель, електромереж та газогону.

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