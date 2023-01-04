Там все еще стоит очень мощный столб дыма и продолжается пожар. Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань.

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В Олешках ВСУ уничтожили вражеский склад

По словам Хланя, в результате удара были ликвидированы по меньшей мере 3 крупных автомобиля с боекомплектами, которые российские захватчики сконцентрировали на складе. Украинские защитники полностью уничтожили вражеский склад.

Известно, что оккупанты подвозили туда боеприпасы и оружие из глубины левобережной части Херсонской области для атак непосредственно Херсона.

Будем надеяться, что именно это уничтожение снизит интенсивность (обстрелов – 24 Канал) областного центра,

– подчеркнул депутат Херсонского облсовета.

Хлань рассказал, что ВСУ уничтожили склад оккупантов в Херсонской области: смотрите видео

Олешки и Голая Пристань стратегически важны для россиян

В Херсонской области российские оккупанты концентрируют живую силу и артиллерию в Олешках и Голой Пристани. Именно из этих населённых пунктов захватчики обстреливают областной центр.

Если мы говорим об Олешках, то оккупанты через Днепр подтягивают туда оружие. Там есть промышленные предприятия, где они пытаются скрывать боекомплекты и артиллерию, равно как и в Голой Пристани. Эти населенные пункты привлекательны для них, потому что там они могут маскировать личный склад и артиллерию,

– сообщил депутат Херсонского областного совета.

По его словам, другие населенные пункты левобережья Херсонской области не подходят россиянам для маскировки живой силы и артиллерии, поэтому Олешки и Голая Пристань являются стратегическими для оккупантов. Следовательно, ВСУ пытаются максимально держать под огневым контролем вражеские склады.

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Хлань также добавил, что недавно оккупанты были уничтожены в пригороде Олешек, а именно в Олешковском лесу. Там захватчики рыли окопы и прикапывали технику, в том числе танки.

В Каховке и Новой Каховке в основном находятся оккупанты

Российские захватчики оказывали давление на жителей Каховки и Новой Каховки, чтобы те выехали и даже объявляли там принудительную "эвакуацию". Впрочем, впоследствии оккупантам удалось найти немного желающих уехать в Россию. Следом за ними россияне вывезли в Геническ свои оккупационные администрации.

В настоящее время в Каховке и Новой Каховке в основном находятся военные и их штабы, которые сегодня продолжают "управлять" этими городами и территориями,

– сообщил Хлань.

Местные жители, которые категорически отказались уезжать из этих населенных пунктов, продолжают там проживать. Однако теперь россияне наносят циничные удары с глубины оккупированной территории и по этим городам.

"Недавно был обстрелян центр города Каховка. Были разрушения, в том числе и многоквартирных домов. Это попытки оккупантов заставить людей выехать из Каховки и Новой Каховки", – подытожил депутат Херсонского облсовета.