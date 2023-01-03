Поэтому их проверяют. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин.

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"Привет" оккупантам от ВСУ

"Это было мощный "привет" оккупантам с нашей стороны, чтобы они не забывали, что не только они могут обстреливать", – сообщил Ерин.

По его словам, российские захватчики только и умеют, что бить по гражданскому населению. Взамен ВСУ демонстрируют, что могут поражать оккупантов и военные цели, где бы они ни находились и ни скрывались.

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, комментируя "хлопок" в Херсонской области, сообщил, что такой масштаб возможен только в случае больших скоплений сил и средств врага. Сейчас же россияне пытаются избегать этого, но "праздники сделали свое дело, поэтому имеем такой приятный подарок".

Ерин прокомментировал "хлопок" на Херсонщине: смотрите видео

ВСУ постоянно наносят удары, но не все такие масштабные

ВСУ делают все возможное и невозможное для того, чтобы сделать пребывание оккупантов на нашей земле "очень неуютным". А также для того, чтобы мечта у захватчиков была одна – вернуться домой. Ведь если россияне не сделают это самостоятельно, то им помогут ВСУ, но уже в черных пакетах.

Мы постоянно наносим удары по противнику на Херсонщине, но не каждый из них имеет большой резонанс,

– сообщил Ерин.

Он добавил, что украинские защитники регулярно наносят удары по военной технике и артиллерийским системам оккупантов. Как следствие, вражеские обстрелы немного утихают, пока россияне не подтянут новые резервы.

Потери врага по состоянию на 3 января

Всего от 24 февраля 2022 года Вооруженные Силы Украины уже ликвидировали 108 190 российских захватчиков. Только за минувшие сутки наши воины уничтожили еще 750 оккупантов. Кроме того, враг несет бешеные потери в военной технике: