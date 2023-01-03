Как отметила сама писательница, в этом году ее деньги за фейерверк пошли на снаряд для украинской армии. На заказанном боеприпасе написали "Jaxuhali", что в переводе с финского означает "объятия поддержки".

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Семья писательницы также боролась против России

Софи Оксанен также сообщила, что чувствует, как ее финский дедушка, ветеран двух советско-финских войн, и эстонский дедушка, участник Движения сопротивления "Лесных братьев", а также братья эстонской бабушки, погибшие во время охоты НКВД, тоже прислали свои пожелания.

Снаряд, который заказала писательница / Фото из инстаграмма Софи

Кроме того, активистка подчеркнула, что все желающие также могут послать "собственные новогодние пожелания" России с помощью сервиса SignMyRocket.

Потери россиян по состоянию на 3 января

Всего с 24 февраля 2022 года ВСУ уже ликвидировали 108 190 захватчиков. Однако отметим, что эти данные не окончательны, поскольку Генштаб ВСУ постоянно уточняет информацию, а также не учитывает данные о раненых оккупантах.

За сутки враг потерял:

  • личного состава – 108 190 (+750),
  • танков – 3036 (+5),
  • боевых бронированных машин – 6 100 (+7),
  • артиллерийских систем – 2 033 (+6),
  • РСЗО – 424 (+1),
  • средств ПВО – 214 (+1),
  • самолетов – 283 (+0),
  • вертолетов – 270 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 839 (+3),
  • крылатых ракет – 723 (+0),
  • кораблей/катеров – 16 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 735 (+10),
  • специальной техники – 181 (+0).