Як зазначила сама письменниця, цього року її гроші за феєрверк пішли на снаряд для української армії. На замовленому боєприпасі написали "Jaxuhali", що у перекладі з фінської означає "обійми підтримки".
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Родина письменниці також боролась проти Росії
Софі Оксанен також повідомила, ніби відчуває, як її фінський дідусь, ветеран двох радянсько-фінських воєн, та естонський дідусь, учасник Руху опору "Лісових братів", а також брати естонської бабусі, які загинули під час полювання НКВД, теж надіслали свої побажання росіянам.
Снаряд, який замовила письменниця / Фото з інстаграму Софі
Крім того, активістка наголосила, що усі охочі також можуть надіслати "власні новорічні побажання" Росії за допомогою сервісу SignMyRocket.
Втрати росіян станом на 3 січня
Загалом від 24 лютого 2022 року ЗСУ вже ліквідували 108 190 загарбників. Проте зазначимо, що ці дані не остаточні, оскільки Генштаб ЗСУ постійно уточнює інформацію, а також не враховує дані щодо поранених окупантів.
Тож за добу ворог втратив:
- особового складу – 108 190 (+750),
- танків – 3 036 (+5),
- бойових броньованих машин – 6 100 (+7),
- артилерійських систем – 2 033 (+6),
- РСЗВ – 424 (+1),
- засобів ППО – 214 (+1),
- літаків – 283 (+0),
- гелікоптерів – 270 (+1),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 839 (+3),
- крилатих ракет – 723 (+0),
- кораблів/катерів – 16 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 735 (+10),
- спеціальної техніки – 181 (+0).