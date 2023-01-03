Россияне издевались над местным населением на территории частного дома. Пыточная была в оккупированном поселке городского типа Александровка в Вознесенском районе Николаевской области.
Заметьте Россияне обустроили в селе на Херсонщине застенку, где содержат украинцев, – Генштаб
Что известно о пыточной Николаевской области
В застенках ра**сты насильно держали и пытали местных жителей, отказавшихся сотрудничать с врагом. Из людей пытались "выбить" адреса пребывания украинских патриотов, в частности участников сопротивления,
– заявили в СБУ.
Сотрудники Службы безопасности обнаружили "орудие" пыток оккупантов и установили, что россияне:
- душили пострадавших полиэтиленовыми пакетами;
- избивали тяжелыми предметами;
- применяли электрошокер.
Россияне пытали украинцев месяц
СБУ установила украинцев, которых россияне в течение месяца незаконно удерживали и пытали.
На Николаевщине нашли застенку россиян / Фото СБУ и Офиса генпрокурора
Поэтому возбуждено уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны. Кроме того, специалисты проводят следственно-оперативные действия по установлению лиц российских оккупантов, причастных к военным преступлениям в Украине.
Если виновных найдут, им грозит от 8 до 12 лет тюрьмы.
В разоблачении застенки принимали участие криминалисты нацполиции и работники СБУ под руководством прокуратуры.
Последние ужасные разоблачения
- Россияне, где бы ни находились на территории Украины, обустраивали пыточние или убивали невинное мирное население.
- Так, 14 декабря Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в освобожденном от россиян Херсоне нашли камеры, в которых россияне пытали и держали детей.
- Цинические и безжалостные враги рассказывали украинским детям, что якобы их родители от них отказались и больше не вернутся за ними. То есть оккупанты использовали психологическое давление. Более того, россияне дошли до того, что даже воду детям давали через день. К сожалению, их морили голодом.
- К примеру, враги забрали в камеру 14-летнего мальчика, который фотографировал уничтоженную технику россиян. По мнению россиян, он "оказал им сопротивление".