Россияне издевались над местным населением на территории частного дома. Пыточная была в оккупированном поселке городского типа Александровка в Вознесенском районе Николаевской области.

Заметьте Россияне обустроили в селе на Херсонщине застенку, где содержат украинцев, – Генштаб

Что известно о пыточной Николаевской области

В застенках ра**сты насильно держали и пытали местных жителей, отказавшихся сотрудничать с врагом. Из людей пытались "выбить" адреса пребывания украинских патриотов, в частности участников сопротивления,

– заявили в СБУ.

Сотрудники Службы безопасности обнаружили "орудие" пыток оккупантов и установили, что россияне:

душили пострадавших полиэтиленовыми пакетами;

избивали тяжелыми предметами;

применяли электрошокер.

Россияне пытали украинцев месяц

СБУ установила украинцев, которых россияне в течение месяца незаконно удерживали и пытали.

На Николаевщине нашли застенку россиян / Фото СБУ и Офиса генпрокурора

Поэтому возбуждено уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны. Кроме того, специалисты проводят следственно-оперативные действия по установлению лиц российских оккупантов, причастных к военным преступлениям в Украине.

Если виновных найдут, им грозит от 8 до 12 лет тюрьмы.

В разоблачении застенки принимали участие криминалисты нацполиции и работники СБУ под руководством прокуратуры.

Последние ужасные разоблачения