Однак українські захисники дають відсіч російським окупантам. Вони нищать як живу силу, так і техніку загарбників.

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Що відбувається на Луганщині

Як розповів очільник ОВА Сергій Гайдай, за останній місяць лише один наш підрозділ знищив 78 одиниць ворожої техніки на Луганському напрямку.

Нещодавно українські військові також знищили за добу понтонну переправу та 5 танків противника.

Одного дня було уражено одразу 23 одиниці ворожої техніки. Це цифри, які говорять про високу майстерність оборонців Луганщини. Наша область у надійних руках!

– наголосив Гайдай.

Яких втрат ворог зазнає на війні

Станом на 7 січня Збройні Сили України вже ліквідували 111 760 російських військових. За минулу добу знищено 590 окупантів.

Втрати росіян у техніці:

Танків – 3080 (+11) одиниць;

бойових броньованих машин – 6147 (+17) одиниць;

артилерійських систем – 2069 (+4) одиниць;

РСЗВ – 434 (+3) одиниці;

засобів ППО – 217 (+0) одиниць;

літаків – 285 (+0) одиниць;

гелікоптерів – 275 (+3) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1856 (+7) одиниць;

крилатих ракет – 723 (+0) одиниці;

кораблів, катерів – 16 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4809 (+8) одиниць;

спеціальної техніки – 183 (+0) одиниці.

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