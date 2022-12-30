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Чому просування таке повільне
Олег Жданов зазначив, що це просування вдалось дуже складним, оскільки росіяни роблять усе, щоб сповільнити ЗСУ.
Темп просування дуже і дуже складний і, відповідно, цифри просування не такі великі, як були в попередніх контрнаступальних діях наших військ,
– сказав Жданов.
Це пов'язано з тим, що там зосереджені регулярні російські війська і вони намагаються збити український наступ зустрічними атаками. Окрім цього, Олег Жданов із посиланням на джерела в Генштабі розповів про підготовку росіян до оборони Луганська. Окупанти на стільки не впевнені у власних силах, що готують до оборони обласного центру.
Олег Жданов розповів про наближення ЗСУ до Кремінної: дивіться відео
"Тобто вони починають вже будувати оборонні рубежі навколо міста Луганськ. Напевно є думка, що навряд чи їхній фронт витримає тиск Збройних Сил України", – зазначив військовий експерт.
Основне напередодні Нового року щодо війни
- Дедалі частіше почали звучати повідомлення про новий можливий наступ росіян на Київ з Білорусі. Міністр оборони Олексій Резніков сказав, що наступ 150 тисячного російського війська можливий до лютого 2023 року.
- Володимир Зеленський провів 45 в цьому році засідання Ставки головнокомандувача. Президент заявив, що Українська ППО в наступному році стане найпотужнішою у Європі.
- Керівник ГУР МО Буданов назвав нову дату хвилі мобілізації в Росії. Це може розпочатись вже 5 січня, оскільки росіяни продовжують нести значні втрати.