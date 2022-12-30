Глава держави розповів, що сьогодні провів чергове засідання Ставки, повідомляє 24 канал. Воно вже 45 за цей рік.

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Зеленський провів засідання Ставки

Президент зазначив, що ключовими теми, яку обговорювали на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача були Донеччина та Луганщина – український Донбас, де тривають найжорсткіші бої.

Бахмут, Соледар, Кремінна... Загалом тримаємо позиції. Є й такі ділянки фронту, де потроху просуваємось. І я дякую всім нашим бійцям, які це забезпечують. Ви справжні герої!

– наголосив Зеленський.

Також під час засідання обговорили:

ситуацію на Півдні та кордоні,

постачання зброї,

подальше посилення ППО.

"Цьогоріч ми не лише зберегли нашу протиповітряну оборону – ми її зробили найсильнішою, ніж будь-коли. Але в новому році українська ППО стане ще сильнішою, ще результативнішою", – заявив глава держави.

За його словами, українська ППО може стати найпотужнішою у Європі, і це буде гарантією безпеки не лише для нашої держави, а й для всього континенту.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

У наступному році Україна буде активнішою

Зеленський розповів, що після Ставки на окремій нараді обговорили стан в енергетиці – до чого готується Україна.

У нас є чітка стратегія убезпечення генерації та постачання електрики. Щоб її реалізувати, потрібен час. Потрібно багато зусиль. Але це буде. Буде обов'язково. Це одне з найголовніших завдань на наступний рік, і я не сумніваюся, що ми його виконаємо,

– наголосив президент.

Глава держави сьогодні спілкувався з прем'єр-міністром Греції.

"Підсумували рік, подякував Греції за підтримку нашої держави. Погодили на наступний рік, як можемо зробити співпрацю ще змістовнішою", – зауважив Зеленський.

Окрім цього, він провів нараду з українськими міжнародниками. Обговорили багато питань, але головне – ті заходи, які готують для посилення України вже в січні та лютому.

"Україна збереже досягнуте лідерство в зовнішній політиці й буде ще активнішою, це сто відсотків", – заявив президент.

Також Зеленський розповів про церемонію відзначення українських волонтерів "Золотим серцем", яка відбулася сьогодні вперше.

"Це справедливо й чесно – за підсумками року відзначити тих, хто весь рік допомагає нашій обороні, допомагає людям та всій нашій державі. Дякую кожному й кожній, хто воює за нашу державу. Хто допомагає українцям. Хто працює заради України та нашого майбутнього. Слава всім нашим людям! Слава Україні!" – підсумував глава держави.