План розробило міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Відповідне доручення дав Кабмін.

Зауважте Закликаємо до евакуації, – Верещук розповіла деталі щодо виплат для ВПО у 2023 році

Наголосили, що схвалений план – результат роботи Координаційного штабу з питань деокупованих територій. Загалом мовиться про 131 захід з відновлення життєдіяльності звільнених населених пунктів.

Верещук розповіла деталі

Ірина Верещук розповіла, що Україна має чіткий план дій, як повернути життя в українські міста та села, які звільнили від російських окупантів. Влада знає, що робити, аби якнайшвидше ліквідувати наслідки окупацій.

Схвалений план має стати дороговказом для виконавчої та місцевої влади.

Насамперед маємо подбати про найбільш вразливі категорії громадян: забезпечити їх продуктами, ліками, готівкою, стареньких – пенсіями. Звісно, все це маємо зробити відразу після відновлення роботи органів державної влади,

– додала Верещук.

Деталі плану

Що передбачає план: