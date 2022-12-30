План разработало министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Соответствующее поручение дал Кабмин.

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Подчеркнули, что одобренный план – результат работы Координационного штаба по вопросам деоккупированных территорий. В общей сложности говорится о 131 мероприятии по восстановлению жизнедеятельности освобожденных населенных пунктов.

Верещук рассказала детали

Ирина Верещук рассказала, что есть четкий план действий, как вернуть жизнь в украинские города и села, которые освободили от российских оккупантов. Власти знают, что делать, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия оккупации.

Одобренный план должен стать указателем для исполнительной и местной власти.

Прежде всего, должны позаботиться о наиболее уязвимых категориях граждан: обеспечить их продуктами, лекарствами, наличными, пожилых людей – пенсиями. Конечно, все это нужно сделать сразу после возобновления работы органов государственной власти,
– добавила Верещук.

Детали плана

Что предполагает план:

  • разминирование территорий;
  • разборку завалов;
  • возобновление деятельности органов местного самоуправления, военных администраций, территориальных органов исполнительной власти;
  • обеспечение работы территориальных правоохранительных органов;
  • обеспечение населения пищевыми продуктами и товарами первой потребности;
  • обеспечение лекарствами и оказание медицинской помощи;
  • восстановление функционирования украинского языка как государственного с учетом защиты языков коренных народов;
  • уничтожение символики русского тоталитарного режима;
  • привлечение международной технической помощи по восстановлению поврежденной инфраструктуры;
  • возобновление обращения гривны и казначейского обслуживания;
  • обеспечение осуществления социальных выплат и пенсий;
  • восстановление централизованного водоснабжения.