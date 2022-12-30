Глава государства рассказал, что сегодня провел очередное заседание Ставки, сообщает 24 канал. Оно уже 45 за этот год.

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Зеленский провел заседание Ставки

Президент отметил, что ключевыми темами, которые обсуждались на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего, были Донетчина и Луганщина – украинский Донбасс, где продолжаются самые жесткие бои.

Бахмут, Соледар, Кременная... В общем, держим позиции. Есть и такие участки фронта, где понемногу продвигаемся. И я благодарю всех наших бойцов, которые это обеспечивают. Вы настоящие герои!

– подчеркнул Зеленский.

Также во время заседания обсудили:

ситуацию на Юге и границе,

поставка оружия,

дальнейшее усиление ПВО.

"В этом году мы не только сохранили нашу противовоздушную оборону - мы ее сделали сильнее, чем когда-либо. Но в новом году украинское ПВО станет еще сильнее, еще результативнее", – заявил глава государства.

По его словам, украинское ПВО может стать самым мощным в Европе, и это будет гарантией безопасности не только для нашего государства, но и для всего континента.