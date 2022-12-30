Об этом военный эксперт Олег Жданов сказал в стриме на своем ютуб-канале – сообщает 24 канал . По его словам, Генштаб ВСУ предоставил официальную информацию, где подтвердил продвижение украинской армии в сторону Кременной на 2,5 километра.

Почему продвижение такое медленное

Олег Жданов отметил, что это продвижение удалось очень сложным, поскольку россияне делают все, чтобы замедлить ВСУ.

Темп продвижения очень и очень сложен, соответственно, цифры продвижения не так велики, как были в предыдущих контрнаступательных действиях наших войск, – сказал Жданов.

Это связано с тем, что там сосредоточены регулярные российские войска и они пытаются сбить украинское наступление встречными атаками. Кроме того, Олег Жданов со ссылкой на источники в Генштабе рассказал о подготовке россиян к обороне Луганска. Оккупанты на столько не уверены в собственных силах, что готовятся к обороне областного центра.

Олег Жданов рассказал о приближении ВСУ к Кременной: смотрите видео

"То есть они уже начинают строить оборонительные рубежи вокруг города Луганск. Наверняка есть мнение, что вряд ли их фронт выдержит давление Вооруженных Сил Украины", - отметил военный эксперт.