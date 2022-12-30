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Почему продвижение такое медленное
Олег Жданов отметил, что это продвижение удалось очень сложным, поскольку россияне делают все, чтобы замедлить ВСУ.
Темп продвижения очень и очень сложен, соответственно, цифры продвижения не так велики, как были в предыдущих контрнаступательных действиях наших войск,
– сказал Жданов.
Это связано с тем, что там сосредоточены регулярные российские войска и они пытаются сбить украинское наступление встречными атаками. Кроме того, Олег Жданов со ссылкой на источники в Генштабе рассказал о подготовке россиян к обороне Луганска. Оккупанты на столько не уверены в собственных силах, что готовятся к обороне областного центра.
Олег Жданов рассказал о приближении ВСУ к Кременной: смотрите видео
"То есть они уже начинают строить оборонительные рубежи вокруг города Луганск. Наверняка есть мнение, что вряд ли их фронт выдержит давление Вооруженных Сил Украины", - отметил военный эксперт.
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