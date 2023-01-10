Видео было распространено в фейсбуке Командование Сил специальных операций ВС Украины. Штурм произошел у Бахмута.

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Защитники показали, как штурмовали российские позиции

В сети появились уникальные кадры захвата вражеских позиций и уничтожение противника в окрестностях Бахмута.

Ночью под прикрытием подразделения огневой поддержки Сил обороны операторы ССО Украины провели штурм опорного пункта, который удерживали российские солдаты. Данный опорный пункт ранее удерживался украинскими военными, но был потерян в результате вражеских атак,

– говорится в сообщении.

Благодаря профессиональной и слаженной работе подразделение ССО быстро истребило сопротивлявшихся оккупантов. Позиции неприятеля перешли под контроль операторов Сил особых операций. В результате проведенной операции наши воины:

ликвидировали 13 захватчиков;

взяли в плен 5 российских военных.

Смотрите видео работы украинских бойцов:

Общие потери врага

С самого начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия несет бешеные потери. По состоянию на утро 10 января украинские бойцы ликвидировали почти 112,5 захватчиков.

Кроме того, Россия стремительно теряет свою технику, которая иногда стоит миллионы долларов за единицу. В частности, наши защитники уже испепелили: