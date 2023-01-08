Речь идет о Дмитрии Клепове. Его ликвидировали еще в декабре, а похоронили – в январе во временно оккупированном Севастополе.

Обратите внимание Цифра впечатляет: Арестович ответил, сколько кафиров Россия положила под Бахмутом и Соледаром

Клепов – уроженец Иркутской области. Дома работал юристом, а после оккупации Крыма приехал в Севастополь. Там решил, что хочет стать "пушечным мясом".

В марте 2022 года женился. В то же время концерт Кобзона показался оккупанту более привлекательным, чем семейная жизнь. Уже через считанные дни после свадьбы Клепов пошел убивать украинцев. В частности, оккупант кичился штурмом "Азовстали". Теперь захватчика ликвидировали.

Общие потери врага