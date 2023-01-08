По состоянию на 8 января боевые потери России в войне против Украины уже составляют 111 170 единиц личного состава убитыми.
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Сколько техники потеряли россияне
- танков – 3069 (+3) единиц;
- боевых бронированных машин – 6130 (+5) единиц;
- артиллерийских систем – 2065 (+3) единиц;
- РСЗО – 431 (+0) единица;
- средства ПВО – 217 (+0) единиц;
- самолетов – 285 (+0) единиц;
- вертолетов – 272 (+0) единицы;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1849 (+5) единиц;
- крылатые ракеты – 723 (+0) единицы;
- корабли, катера – 16 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4801 (+3) единица;
- специальная техника – 183 (+1) единицы.
Потери россиян по состоянию на 8 января / Инфографика Генштаба ВСУ
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Потери россиян: последние новости
- В утренней сводке ВСУ по состоянию на 8 января заявили, что наши военные поразили пункт управления, 5 районов скопления живой силы и техники, а также 2 склада с боеприпасами россиян.
- Кроме того, стало известно, что 5 января из Ростова-на-Дону в Кемеровскую область прибыл поезд с рефрижераторами. Они были заполнены убитыми на войне в Украине россиянами.
- 7 января военные ВСУ остановили продвижение возле Бахмута. Так, наша пограничная снайперская группа выстрелами уничтожила вражеского командира и пулеметчика.