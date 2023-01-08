По состоянию на 8 января боевые потери России в войне против Украины уже составляют 111 170 единиц личного состава убитыми.

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Сколько техники потеряли россияне

  • танков – 3069 (+3) единиц;
  • боевых бронированных машин – 6130 (+5) единиц;
  • артиллерийских систем – 2065 (+3) единиц;
  • РСЗО – 431 (+0) единица;
  • средства ПВО – 217 (+0) единиц;
  • самолетов – 285 (+0) единиц;
  • вертолетов – 272 (+0) единицы;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1849 (+5) единиц;
  • крылатые ракеты – 723 (+0) единицы;
  • корабли, катера – 16 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4801 (+3) единица;
  • специальная техника – 183 (+1) единицы.


Потери россиян по состоянию на 8 января / Инфографика Генштаба ВСУ

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