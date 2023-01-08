Станом на 8 січня бойові втрати Росії у війні проти України вже складають 111 тисяч 170 одиниць особового складу вбитими.

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Скільки техніки втратили росіяни

  • танків – 3069 (+3) одиниць;
  • бойових броньованих машин – 6130 (+5) одиниць;
  • артилерійських систем – 2065 (+3) одиниць;
  • РСЗВ – 431 (+0) одиниця;
  • засоби ППО – 217 (+0) одиниць;
  • літаків – 285 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів – 272 (+0) одиниці;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1849 (+5) одиниць;
  • крилаті ракети – 723 (+0) одиниці;
  • кораблі, катери – 16 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4801 (+3) одиниця;
  • спеціальна техніка – 183 (+1) одиниці.


Втрати росіян станом на 8 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

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