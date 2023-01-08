Станом на 8 січня бойові втрати Росії у війні проти України вже складають 111 тисяч 170 одиниць особового складу вбитими.
Зауважте Ще майже 500 окупантів вирушили за кораблем: втрати ворога станом на 7 січня
Скільки техніки втратили росіяни
- танків – 3069 (+3) одиниць;
- бойових броньованих машин – 6130 (+5) одиниць;
- артилерійських систем – 2065 (+3) одиниць;
- РСЗВ – 431 (+0) одиниця;
- засоби ППО – 217 (+0) одиниць;
- літаків – 285 (+0) одиниць;
- гелікоптерів – 272 (+0) одиниці;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1849 (+5) одиниць;
- крилаті ракети – 723 (+0) одиниці;
- кораблі, катери – 16 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4801 (+3) одиниця;
- спеціальна техніка – 183 (+1) одиниці.
Втрати росіян станом на 8 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Зауважте ТікТок-війська скорочуються: на Запоріжжі ліквідували сина представника Кадирова
Втрати росіян: останні новини
- У ранковому зведенні ЗСУ станом на 8 січня заявили, що наші військові уразили пункт управління, 5 районів скупчення живої сили та техніки, а також 2 склади з боєприпасами росіян.
- Окрім того, стало відомо, що 5 січня з Ростова-на-Дону до Кемеровської області прибув потяг з рефрижераторами. Вони були заповненими вбитими на війні в Україні росіянами.
- 7 січня військові ЗСУ зупинили просування біля Бахмута. Так, наша прикордонна снайперська група пострілами знищила ворожого командира та кулеметника.