Так, на Запоріжжі вдалося відправити на той світ Джамбулата Заураєва. Це не лише поповнило статистику втрат ворога ще одним окупантом. Це ще і скоротило чисельність бійців у ТікТок-війську, передає 24 Канал з посиланням на росЗМІ.
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Сам зголосився вбивати українців
Слід розуміти, що Заураєв – доброволець. А ще він син представника глави Чечні Рамзана Кадирова у Ханти-Мансійському автономному окрузі. Бойовик долучився до ТікТок-військ і вирушив на фронт за власним бажанням. Як бачите, довоювався.
Зураєв добровільно вирушив на війну проти України / Фото з соцмереж
Ліквідувати його вдалося на Запоріжжі. Достеменно невідомо, коли саме. Ми лиш знаємо, що останній цвях забили 3 січня у Чечні.
Абубакар Заураєв, батько бійця, надав журналістам підтвердження загибелі його сина. Він зауважив, що сталося це під час так званої "спецоперації".
Якщо вірити інформації, опублікованій на його сторінках у мережі, то народився Джамбулат Заураєв 9 липня 1988 року. Сталося це у Надтерічному районі Чечні. Щодо освіти, то він закінчив Грозненський державний нафтовий інститут.
Його ліквідували у віці 34 років / Фото з соцмереж
Цікавий у нього був фах, якщо вірити російському реєстрі індивідуальних підприємців. У ньому вказано, що Заураєв – керівник "ТОВ "Перша антиколекторська компанія".
Втрати ворога лише зростають
- Зауважимо, що лише за минулу добу вдалося ліквідувати 490 бійців "другої армії світу". Загальна ж статистика втрат узагалі приголомшує. Мовиться про 110 740 знищених окупантів. Додамо, що ці цифри можуть відрізнятися від реальних. І все тому, що в зонах ведення активних бойових дій вести чіткий підрахунок складно.
- Але і це ще не все. Суттєво скорочується у ворога також техніка. На брухт уже перетворили 3 066 танків, 6 125 бойових броньованих машин, 2 062 артилерійські системи, 431 РСЗВ, 217 засобів ППО.
- Крім того, в окупантів стало на 285 літаків, 272 гелікоптери, 723 крилаті ракети, 1 844 БпЛА, 4 798 автомобілів і автоцистерн, а також 182 одиниці спецтехніки менше.