Про це пишуть російські ЗМІ, інформує 24 Канал. Таким чином, пропагандисти визнають, що їхня "друга армія світу" здулась і зазнає величезних втрат на війні.

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Пропагандисти заявили про смерть 500 мобілізованих росіян

Так, російські журналісти встановили імена 539 окупантів, яких мобілізували у вересні 2022 року.

До речі, до цієї кількості загиблих загарбників не входять окупанти, яких ліквідували під час удару ЗСУ у Макіївці.

Пропагандисти зазначили, що 39 мобілізованих загинули не в Україні, а ще на пунктах збору внаслідок нещасних випадків. Деякі з них пов’язані з алкоголем.

За весь час з 24 лютого російські журналісти виявили лише 11 009 загарбників, які загинули на війні в Україні. Зверніть увагу, що втрати у "другій армії світу" набагато більші, але кремлівська влада це приховує.

Актуальні втрати окупантів

Станом на 6 січня Збройні Сили України ліквідували вже 110 250 загарбників. За добу кількість окупантів скоротилася ще на 530 осіб.

Втрати росіян у техніці: