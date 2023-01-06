Про це пишуть російські ЗМІ, інформує 24 Канал. Таким чином, пропагандисти визнають, що їхня "друга армія світу" здулась і зазнає величезних втрат на війні.
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Пропагандисти заявили про смерть 500 мобілізованих росіян
Так, російські журналісти встановили імена 539 окупантів, яких мобілізували у вересні 2022 року.
До речі, до цієї кількості загиблих загарбників не входять окупанти, яких ліквідували під час удару ЗСУ у Макіївці.
Пропагандисти зазначили, що 39 мобілізованих загинули не в Україні, а ще на пунктах збору внаслідок нещасних випадків. Деякі з них пов’язані з алкоголем.
За весь час з 24 лютого російські журналісти виявили лише 11 009 загарбників, які загинули на війні в Україні. Зверніть увагу, що втрати у "другій армії світу" набагато більші, але кремлівська влада це приховує.
Актуальні втрати окупантів
Станом на 6 січня Збройні Сили України ліквідували вже 110 250 загарбників. За добу кількість окупантів скоротилася ще на 530 осіб.
Втрати росіян у техніці:
- танків – 3 064 (+23);
- бойових броньованих машин – 6 124 (+16);
- артилерійських систем – 2 059 (+8);
- РСЗВ – 431 (+5);
- засобів ППО – 215 (+0);
- літаків – 285 (+1);
- гелікоптерів – 272 (+1);
- крилатих ракет – 723;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 844 (+0);
- кораблів/катерів – 16 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 797 (+38);
- спеціальної техніки – 182 (+0).