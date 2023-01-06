Об этом пишут российские СМИ, информирует 24 Канал. Таким образом, пропагандисты признают, что их "вторая армия мира" сдулась и несет огромные потери на войне.
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Пропагандисты заявили о смерти 500 мобилизованных россиян
Так, российские журналисты установили имена 539 оккупантов, которых мобилизовали в сентябре 2022 года.
Кстати, в это число погибших захватчиков не входят оккупанты, которых ликвидировали во время удара ВСУ в Макеевке.
Пропагандисты отметили, что 39 мобилизованных погибли не в Украине, а еще на пунктах сбора в результате несчастных случаев. Некоторые из них связаны с алкоголем.
За все время с 24 февраля российские журналисты обнаружили всего 11 009 захватчиков, погибших на войне в Украине. Обратите внимание, что потери во "второй армии мира" гораздо больше, но кремлевские власти это скрывают.
Актуальные потери оккупантов
По состоянию на 6 января Вооруженные Силы Украины ликвидировали уже 110 250 захватчиков. За сутки количество оккупантов сократилось еще на 530 человек.
Потери россиян в технике:
- танков – 3064 (+23);
- боевых бронированных машин – 6124 (+16);
- артиллерийских систем – 2059 (+8);
- РСЗО – 431 (+5);
- средств ПВО – 215 (+0);
- самолетов – 285 (+1);
- вертолетов – 272 (+1);
- крылатых ракет – 723;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1844 (+0);
- кораблей/катеров – 16 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 4797 (+38);
- специальной техники – 182 (+0).