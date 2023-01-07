Так, на Запорожье удалось отправить на тот свет Джамбулата Заураева. Это не только пополнило статистику потерь врага еще одним оккупантом. Это еще и сократило численность бойцов в ТикТок-войске, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Сам вызвался убивать украинцев

Следует понимать, что Заураев – доброволец. А еще он сын представителя главы Чечни Рамзана Кадырова в Ханты-Мансийском автономном округе. Боевик присоединился к ТикТок-войскам и отправился на фронт по собственному желанию. Как видите, довоевался.



Зураев добровольно отправился на войну против Украины / Фото из соцсетей

Ликвидировать его удалось на Запорожье. Доподлинно неизвестно, когда именно. Мы только знаем, что последний гвоздь забили 3 января в Чечне.

Абубакар Заураев, отец бойца, дал журналистам подтверждение гибели его сына. Он заметил, что произошло это во время так называемой "спецоперации".

Если верить информации, опубликованной на его страницах в сети, то родился Джамбулат Заураев 9 июля 1988 года. Произошло это в Надтеречном районе Чечни. Что касается образования, то он окончил Грозненский государственный нефтяной институт.



Его ликвидировали в возрасте 34 лет / Фото из соцсетей

Интересная у него была профессия, если верить российскому реестру индивидуальных предпринимателей. В нем указано, что Заураев – руководитель "ООО "Первая антиколлекторская компания".

Потери врага только растут