Так, на Запорожье удалось отправить на тот свет Джамбулата Заураева. Это не только пополнило статистику потерь врага еще одним оккупантом. Это еще и сократило численность бойцов в ТикТок-войске, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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Сам вызвался убивать украинцев
Следует понимать, что Заураев – доброволец. А еще он сын представителя главы Чечни Рамзана Кадырова в Ханты-Мансийском автономном округе. Боевик присоединился к ТикТок-войскам и отправился на фронт по собственному желанию. Как видите, довоевался.
Зураев добровольно отправился на войну против Украины / Фото из соцсетей
Ликвидировать его удалось на Запорожье. Доподлинно неизвестно, когда именно. Мы только знаем, что последний гвоздь забили 3 января в Чечне.
Абубакар Заураев, отец бойца, дал журналистам подтверждение гибели его сына. Он заметил, что произошло это во время так называемой "спецоперации".
Если верить информации, опубликованной на его страницах в сети, то родился Джамбулат Заураев 9 июля 1988 года. Произошло это в Надтеречном районе Чечни. Что касается образования, то он окончил Грозненский государственный нефтяной институт.
Его ликвидировали в возрасте 34 лет / Фото из соцсетей
Интересная у него была профессия, если верить российскому реестру индивидуальных предпринимателей. В нем указано, что Заураев – руководитель "ООО "Первая антиколлекторская компания".
Потери врага только растут
- Заметим, что только за минувшие сутки удалось ликвидировать 490 бойцов "второй армии мира". Общая же статистика потерь вообще ошеломляет. Речь идет о 110 740 уничтоженных оккупантах. Эти цифры могут отличаться от реальных. И все потому, что в зонах ведения активных боевых действий вести четкий подсчет сложно.
- Но это еще не все. Существенно сокращается у врага и техника. В металлолом уже превратили 3066 танков, 6125 боевых бронированных машин, 2062 артиллерийские системы, 431 РСЗО, 217 средств ПВО.
- Кроме того, в оккупантов стало на 285 самолетов, 272 вертолета, 723 крылатые ракеты, 1 844 БпЛА, 4 798 автомобилей и автоцистерн, а также 182 единицы спецтехники меньше.