Об этом на брифинге рассказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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В Украине вырос дефицит мощности и в ночные часы

Тимошенко отметил, что в большинстве регионов 10 января возросло потребление электроэнергии из-за низкой температуры, усиленной сильным ветром.

Также возросло потребление промышленностью и бизнесом, что привычно для рабочего дня. В результате вырос дефицит мощности, в том числе и в ночные часы.

Пока энергосистема не в состоянии покрыть потребление в полном объеме из-за повреждения и оккупации врагом ряда электростанций, производящих электроэнергию, среди которых и Запорожская АЭС, мощности которой позволили бы в полной мере покрыть потребность в электроэнергии,

– заметил заместитель председателя ОП.

По его словам, потому для сохранения стабильной работы энергосистемы применяются аварийные отключения.

"Команда президента, правительство, парламент, Вооруженные Силы Украины, украинцы, а также многочисленные международные партнеры, продолжаем держать оборону. Мы – украинцы, и мы победим", – подытожил Тимошенко.

Во многих областях Украины ввели аварийные отключения