Обвинения касаются банковского мошенничества и отмывания денег. Также бывший нардеп обвиняется в отмывании денег в связи с покупкой и содержанием недвижимости вопреки санкциям США.

Кстати Скандальному Деркачу сообщили о подозрении в государственной измене: нардепа объявили в розыск

Деркача обвинили в ряде финансовых преступлений

В обвинительном заключении говорится, что начиная с 2013 года, Деркач с сообщником разработал схему приобретения и содержания двух элитных кондоминиумов в районе Беверли-Хиллз. Он скрывал свое участие в транзакциях американских финансовых учреждений.

Деркач воспользовался услугами корпоративного номинального владельца, многоуровневой структурой подставных компаний в Калифорнии, а также многочисленными банковскими и брокерскими счетами в США.

Через них он перевел номинальному владельцу кондоминиумов примерно 3,92 миллиона долларов с зарубежных счетов в Латвии и Швейцарии, принадлежавших компаниям, зарегистрированным на Британских Виргинских островах.

Какое наказание грозит экс-нардепу

Впоследствии эти средства использовали для выплаты 3,2 миллиона долларов наличными на имя юридического лица, созданного номинальным собственником. Остальные средства были переведены на брокерский счет, открытый в пользу Деркача, и использованы для оплаты расходов кондоминиума, в том числе налогов и коммунальные услуги.

Параллельно с расследованием действий Деркача была начата процедура гражданской конфискации с целью ареста кондоминиумов и остатков средств на контролируемых им брокерских и банковских счетах в США.

Обратите внимание! В случае признания вины экс-депутату грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 30 лет.

В США ввели санкции против Деркача