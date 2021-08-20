Об этом секретарь СНБО сообщил во время брифинга по итогам собрания 20 августа.

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Решением Совета нацбезопасности и обороны введены санкции против народного депутата Андрея Деркача и еще определенного круга лиц, которые были под санкциями Соединенных Штатов Америки,

– сказал Алексей Данилов.

Он продолжил, что по состоянию на 20 августа практически против всех, кто попал под ограничения США, ввели санкции и в нашем государстве.

"Там осталось два или три человека, остальные – под санкциями. Все ресурсы, которые имеют отношение к этим лицам, также под санкциями", – добавил секретарь СНБО.

Обратите внимание! США в сентябре 2020 года ввели санкции против Андрея Деркача. По информации Вашингтона, он поддерживает тесные связи с разведкой России и уже более 10 лет является активным российским агентом. А уже в январе 2021 года Минфин США внес в санкционный список нескольких соратников Деркача. В частности нардепа Александра Дубинского и экс-депутата Александра Онищенко.

Другие санкции СНБО

Алексей Данилов также отметил, что во время заседания Совет нацбезопасности ввел ограничения и против других лиц, в частности:

Лиц, находящихся во временно оккупированном Крыму.

Речь идет о так называемых "судьях", которые незаконно судят граждан Украины, а также о генералитете, разведке России и СМИ, которые зарегистрированы на полуострове и оккупированной части Донбасса.

Игоря Гужвы – главного редактора издания "Страна.ua".

Под ограничения попали связанные с ним лица и компании, а также Анатолий и Ольга Шарии.

Главаря пророссийских боевиков на Донбассе Дениса Пушилина.

Наложенные ограничения будут касаться информационных ресурсов, которые он регистрирует на оккупированных территориях.