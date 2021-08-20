Решение о введении санкций против боевика приняли на заседании СНБО 20 августа. Об этом сообщил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.

Примечательно Под санкции СНБО попал главред "Страна.ua" Гужва, семья Шариев и ряд других

В Украине будут блокировать сайты Пушилина

По данным СНБО, Пушилин зарегистрировал несколько медиаресурсов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Также боевик способствует "переоткрытию" сайтов, которые на территории Украины заблокированы.

О каких именно ресурсах идет речь, Данилов не уточнил.

Обратите внимание! 20 августа 2021 года СНБО также ввел санкции против народного депутата Андрея Деркача, главного редактора "Страна" Игоря Гужвы и пропагандистов Андрея и Ольги Шарий.

Последние заявления боевика Пушилина: