Секретарь СНБО заверил, что перечень большой. Об этом он рассказал на брифинге по результатам заседания Совета нацбезопасности 20 августа.

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Данилов рассказал о санкциях против лиц, причастных к преследованию украинцев в Крыму

Алексей Данилов рассказал, что по этому вопросу докладывал глава СБУ Иван Баканов. Речь идет о вопросах применения персональных специальных экономических санкций. Всего в вопросе было 7 пунктов.

У решения есть представители, которые находятся на оккупированной территории Крыма. Это те "судьи", которые незаконно судят граждан Украины,

– рассказал Данилов.

Он добавил, что это также:

генералитет и службы разведки России;

СМИ, которые зарегистрированы в Крыму и на территории Донецкой и Луганской областей.

Секретарь СНБО сообщил, что"перечень достаточно большой" и заверил, что после выхода указа с ним можно будет ознакомиться.

Обратите внимание! Санкции запретят оккупантам пользоваться своим имуществом, которое находится в Украине, выводить капиталы за пределы государства и участвовать в приватизации и аренде государственного имущества.

Что известно о санкциях против лиц, причастных к преследованиям в Крыму