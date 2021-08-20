Согласно первому распоряжению, Кабин предлагает СНБО ввести санкции из-за преследования общины ПЦУ на территории временно оккупированного Крыма. В списке – 18 российских судей и представителей оккупационной власти.

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Они – ответственны за незаконное отчуждение помещения кафедрального собора святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги. Кроме того, этим оккупантам инкриминируют повреждение церковного имущества и преследование общины.

Во втором распоряжении подано предложение применить санкции к 52 людям, причастным к преследованию населения на территории Крыма. В частности, ограничения предлагают ввести против:

  • руководителей структурных подразделений оккупационных администраций;
  • судей;
  • силовиков.

В случае введения санкций оккупанты не смогут:

  • пользоваться своим имуществом, которое находится на территории Украины (если есть);
  • выводить капиталы за пределы Украины;
  • участвовать в приватизации или аренде государственного имущества.

Оккупанты сорвали богослужение

  • В августе оккупанты сорвали богослужение в храме Крымской епархии Православной церкви Украины.
  • Они заявили, что настоятель храма якобы нарушал законодательство.
  • В то же время представитель Президента Украины в Крыму Антон Кориневич сообщил: оккупанты систематически не дают проводить богослужения.
  • Преследования жителей Крыма из-за вероисповедания подтвердили также в ООН.

Санкции СНБО по Крыму

  • Еще в июле 2021 года президент Зеленский и ввел в действие санкции СНБО против так называемых "представительств" оккупационной власти Донецкой области и Крыма, которые функционировали на территории Франции.
  • Под санкции также попали их работники.