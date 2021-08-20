Согласно первому распоряжению, Кабин предлагает СНБО ввести санкции из-за преследования общины ПЦУ на территории временно оккупированного Крыма. В списке – 18 российских судей и представителей оккупационной власти.

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Они – ответственны за незаконное отчуждение помещения кафедрального собора святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги. Кроме того, этим оккупантам инкриминируют повреждение церковного имущества и преследование общины.

Во втором распоряжении подано предложение применить санкции к 52 людям, причастным к преследованию населения на территории Крыма. В частности, ограничения предлагают ввести против:

руководителей структурных подразделений оккупационных администраций;

судей;

силовиков.

В случае введения санкций оккупанты не смогут:

пользоваться своим имуществом, которое находится на территории Украины (если есть);

выводить капиталы за пределы Украины;

участвовать в приватизации или аренде государственного имущества.

Актуально! Владимир Зеленский 19 августа подписал указ об отмене свободной экономической зоны "Крым". Осуществление всех экономических отношений будет происходить с учетом ограничений из-за оккупации.

Оккупанты сорвали богослужение

В августе оккупанты сорвали богослужение в храме Крымской епархии Православной церкви Украины.

Они заявили, что настоятель храма якобы нарушал законодательство.

В то же время представитель Президента Украины в Крыму Антон Кориневич сообщил: оккупанты систематически не дают проводить богослужения.

Преследования жителей Крыма из-за вероисповедания подтвердили также в ООН.

Санкции СНБО по Крыму