Відповідно до першого розпорядження, Кабін пропонує РНБО ввести санкції через переслідування громади ПЦУ на території тимчасово окупованого Криму. У списку – 18 російських суддів та представників окупаційної влади.

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Вони – відповідальні за незаконне відчуження приміщення кафедрального собору святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги. Окрім того, цим окупантам інкримінують пошкодження церковного майна та переслідування громади.

У другому розпорядженні подана пропозиція застосувати санкції до 52 людей, причетних до переслідування населення на території Криму. Зокрема, обмеження пропонують ввести проти:

керівників структурних підрозділів окупаційних адміністрацій;

суддів;

силовиків.

У разі запровадження санкцій окупанти не зможуть:

користуватися своїм майном, яке розташоване на території України (якщо таке є);

виводити капітали за межі України;

брати участь у приватизації чи оренді державного майна.

Актуально! Володимир Зеленський 19 серпня підписав указ про скасування вільної економічної зони "Крим". Здійснення усіх економічних відносин відбуватиметься з урахуванням обмежень через окупацію.

Окупанти зірвали богослужіння

У серпні окупанти зірвали богослужіння у храмі Кримської єпархії Православної церкви України.

Вони заявили, що настоятель храму начебто порушував законодавство.

Водночас представник Президента України в Криму Антон Кориневич повідомив: окупанти систематично не дають проводити богослужіння.

Переслідування жителів Криму через віросповідання підтвердили також в ООН.

Санкції РНБО щодо Криму