Відповідно до першого розпорядження, Кабін пропонує РНБО ввести санкції через переслідування громади ПЦУ на території тимчасово окупованого Криму. У списку – 18 російських суддів та представників окупаційної влади.
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Вони – відповідальні за незаконне відчуження приміщення кафедрального собору святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги. Окрім того, цим окупантам інкримінують пошкодження церковного майна та переслідування громади.
У другому розпорядженні подана пропозиція застосувати санкції до 52 людей, причетних до переслідування населення на території Криму. Зокрема, обмеження пропонують ввести проти:
- керівників структурних підрозділів окупаційних адміністрацій;
- суддів;
- силовиків.
У разі запровадження санкцій окупанти не зможуть:
- користуватися своїм майном, яке розташоване на території України (якщо таке є);
- виводити капітали за межі України;
- брати участь у приватизації чи оренді державного майна.
Окупанти зірвали богослужіння
- У серпні окупанти зірвали богослужіння у храмі Кримської єпархії Православної церкви України.
- Вони заявили, що настоятель храму начебто порушував законодавство.
- Водночас представник Президента України в Криму Антон Кориневич повідомив: окупанти систематично не дають проводити богослужіння.
- Переслідування жителів Криму через віросповідання підтвердили також в ООН.
Санкції РНБО щодо Криму
- Ще у липні 2021 року президент Зеленський й ввів у дію санкції РНБО проти так званих "представництв" окупаційної влади Донецької області та Криму, які функціонували на території Франції.
- Під санкції також потрапили їхні працівники.