Окрім того, економічні відносини здійснюватимуться відповідно до вимог міжнародних партнерів. Також закон регламентуватиме правила в'їзду на тимчасово окуповану територію.
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Тим часом закон "Про створення вільної економічної зони "Крим" втратив чинність. Водночас нардеп від "Голосу" Рустем Умеров розповів, що позитивні моменти з цього документа перенесли в інші закони.
Що змінює новий закон
- Унормовує порядок в'їзду людей на тимчасово окуповану територію Криму та виїзду з неї;
- Забезпечує право на безоплатну вторинну правову допомогу для громадян України, які мешкають на території Криму;
- Забезпечує реалізацію права на спадкування для таких людей.
Зеленський підписав закон за лічені дні до саміту Кримської платформи.
Саміт Кримської платформи: головне
- Ідею саміту Кримської платформи ще восени 2020 року озвучив президент Володимир Зеленський.
- Захід відбудеться 23 серпня 2021 року.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що відразу 45 держав стануть засновницями Кримської платформи.
- Зокрема, прибудуть президенти таких країн: Латвія, Литва, Естонія, Польща, Словаччина, Угорщина, Молдова, Словенія та Фінляндія.