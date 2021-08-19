Окрім того, економічні відносини здійснюватимуться відповідно до вимог міжнародних партнерів. Також закон регламентуватиме правила в'їзду на тимчасово окуповану територію.

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Тим часом закон "Про створення вільної економічної зони "Крим" втратив чинність. Водночас нардеп від "Голосу" Рустем Умеров розповів, що позитивні моменти з цього документа перенесли в інші закони.

Що змінює новий закон

Унормовує порядок в'їзду людей на тимчасово окуповану територію Криму та виїзду з неї;

Забезпечує право на безоплатну вторинну правову допомогу для громадян України, які мешкають на території Криму;

Забезпечує реалізацію права на спадкування для таких людей.

Зеленський підписав закон за лічені дні до саміту Кримської платформи.

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