Указ із номером 367/2021 з'явився на офіційному сайті глави держави. Він набуде чинності з для публікування.

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Зеленський підписав важливий указ про кордони: які зміни він запроваджує

РНБО (Рада національної безпеки й оборони) 30 липня на таємному засіданні ухвалила низку рішень. Серед них було й таке, яке стосувалося політики та конкретних дій у царині захисту державного кордону України.

Указ Президента України Володимира Зеленського від 18 серпня цим рішенням надав чинності. Загальну відповідальність за його виконання матиме секретар РНБО Олексій Данілов.

Не про весь вміст документу РНБО "Про окремі питання реалізації державної політики у сфері захисту державного кордону" відомо, адже він містить таємні доручення (щонайменше три). Але частину з них оприлюднили.

Що РНБО доручила Кабінету Міністрів та іншим владним структурам

Упродовж 6 місяців провести інвентаризацію земельних ділянок на відстані 30 – 50 метрів від державного кордону. Визначити власників і користувачів цих земель, кадастрові номери, цільове призначення, форму власності.

Викупити (вилучити) землі історико-культурного чи природоохоронного призначення і розташоване там майно юридичних і фізичних осіб. Передати ці землі військовим частинам Державної прикордонної служби України.

Розробити та затвердити державну програму з облаштування кордону. Забезпечити встановлення прикордонних знаків, просік, будівництво інженерно-технічних і фортифікаційних споруд тощо.

Укріпити береги прикордонних водних об'єктів, забезпечити стабільність лінії кордону України, яка проходить по річці, озеру чи іншій водоймі.

Забезпечити достатнє фінансування діяльності Держприкордонслужби.

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