У ДПСУ наголосили, що однією із ключових функцій прикордонників із перших днів на варті рубежів країни став належний прикордонний контроль.
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Скільки людей перетнули український кордон від 1991 року
За роки незалежності встановленим порядком через державний кордон пропустили
- понад 2 мільярди 158 мільйонів людей;
- понад 452 мільйони транспортних засобів.
Водночас прикордонний контроль дозволив істотно знизити показники незаконної міграції. Адже за 30 років українські прикордонники відмовили у пропуску через кордон понад 792 тисячам людей.
У Держприкордонслужбі також зазначили, що разом із роботою наявних контрольно-пропускних пунктів на західному та південному кордоні відомство розбудовувало систему прикордонного контролю на сході та на півночі країни.
Святкування Дня Незалежності: що відомо
- Цьогоріч Україна відзначає 30-й День Незалежності. Святкові заходи з цієї нагоди триватимуть з 22 до 24 серпня.
- Протягом 3 днів по всій країні відбудуться більш ніж 150 подій. Їх об'єднуватиме слоган "Ти у мене єдина", який символізує бачення незалежності України як мрії, якої прагнули досягти багато поколінь українців.