Програму Дня Незалежності глава держави повідомив 2 серпня під час виступу на форумі "Україна 30".
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Програма святкування Дня Незалежності-2021
Святкові заходи триватимуть з 22 до 24 серпня. У ці три дні по всій країні відбудеться понад 150 подій, приурочених до 30-річчя Незалежності України.
- Всі вони будуть об’єднані слоганом "Ти у мене єдина", який символізує бачення Незалежності України як мрії, якої прагнули досягти багато поколінь українців.
Заходи 22 серпня
За участі глави держави 22 серпня відбудеться вручення відзнаки "Національна легенда України".
- Її присуджуватимуть громадянам за визначні особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті Батьківщини та служінні українському народові.
- Відзнак будуть удостоєні також ті, хто зробив вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров’я та провадить активну благодійну й громадську діяльність.
Заходи 23 серпня – День Державного прапора України
У День Державного прапора України, 23 серпня, в географічному центрі нашої країни у Черкаській області за участю президента відбудеться урочисте підняття синьо-жовтого стяга – символу нашої незалежності.
Урочистості пройдуть у всіх областях країни.
- Зокрема фасади будівель Верховної Ради, Національної опери, палацу "Україна", ЦУМу, ТРЦ "Гулівер" у Києві набудуть кольорів Державного прапора.
Відбудеться також саміт перших леді та джентльменів "М'яка сила у новій реальності", який ініціює Олена Зеленська. Подія пройде в Національному заповіднику "Софія Київська".
Окрім цього, 23 серпня запланований святковий концерт для лідерів держав у Національній опері України за участю легенд опери та балету.
Заходи 24 серпня – День Незалежності України
У День Незалежності України, 24 серпня, на центральній вулиці столиці відбудеться святковий парад ЗСУ, що символізуватиме силу нашої Незалежності.
- Заплановані заходи за участю представників і техніки всіх сил сектору безпеки і оборони України та країн-партнерів.
Вперше за 30 років незалежності України заплановані заходи за участі всіх сил сектору безпеки та оборони України та країн-партнерів. На Хрещатику, на Дніпрі, в Одесі, в Чорному морі наша гордість, ті, кто готовий захистити Україну на суші, на воді і в повітрі,
– сказав Володимир Зеленський.
Також 24 серпня пройде благодійний концерт Андреа Бочеллі на НСК "Олімпійський". Кошти спрямують на побудову музею Івана Марчука.
Скільки грошей витратять
У Міністерстві фінансів повідомили, що на святкування Дня Незалежності виділили 5,4 мільярда гривень. Ці гроші передбачають не лише витрати на урочистості, а й модернізацію аеропортів, євроколії Київ – Львів – Скнилів та завершення будівництва нового лікувально-діагностичного комплексу в Охматдиті.
- Окрім цього, у містах України планують облаштувати гігантські прапори. З бюджету на це витратять 170 мільйонів гривень.
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