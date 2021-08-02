Програму Дня Незалежності глава держави повідомив 2 серпня під час виступу на форумі "Україна 30".

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Програма святкування Дня Незалежності-2021

Святкові заходи триватимуть з 22 до 24 серпня. У ці три дні по всій країні відбудеться понад 150 подій, приурочених до 30-річчя Незалежності України.

Всі вони будуть об’єднані слоганом "Ти у мене єдина", який символізує бачення Незалежності України як мрії, якої прагнули досягти багато поколінь українців.

Заходи 22 серпня

За участі глави держави 22 серпня відбудеться вручення відзнаки "Національна легенда України".

Її присуджуватимуть громадянам за визначні особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті Батьківщини та служінні українському народові.

Відзнак будуть удостоєні також ті, хто зробив вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров’я та провадить активну благодійну й громадську діяльність.

Заходи 23 серпня – День Державного прапора України

У День Державного прапора України, 23 серпня, в географічному центрі нашої країни у Черкаській області за участю президента відбудеться урочисте підняття синьо-жовтого стяга – символу нашої незалежності.

Урочистості пройдуть у всіх областях країни.

Зокрема фасади будівель Верховної Ради, Національної опери, палацу "Україна", ЦУМу, ТРЦ "Гулівер" у Києві набудуть кольорів Державного прапора.

Зверніть увагу! Цього дня у столиці відбудеться саміт Кримської платформи, на якій обговорюватимуть деокупацію півострова. На нього Україна запросила багатьох світових лідерів. Підтвердження участі вже висловили представники 29 країн: Франції, США, Литви, Латвії, Естонії, Грузії, Швеції, Хорватії, Словаччини, Румунії, Великої Британії та інші.

Відбудеться також саміт перших леді та джентльменів "М'яка сила у новій реальності", який ініціює Олена Зеленська. Подія пройде в Національному заповіднику "Софія Київська".

Окрім цього, 23 серпня запланований святковий концерт для лідерів держав у Національній опері України за участю легенд опери та балету.

Заходи 24 серпня – День Незалежності України

У День Незалежності України, 24 серпня, на центральній вулиці столиці відбудеться святковий парад ЗСУ, що символізуватиме силу нашої Незалежності.

Заплановані заходи за участю представників і техніки всіх сил сектору безпеки і оборони України та країн-партнерів.

Вперше за 30 років незалежності України заплановані заходи за участі всіх сил сектору безпеки та оборони України та країн-партнерів. На Хрещатику, на Дніпрі, в Одесі, в Чорному морі наша гордість, ті, кто готовий захистити Україну на суші, на воді і в повітрі,

– сказав Володимир Зеленський.

Також 24 серпня пройде благодійний концерт Андреа Бочеллі на НСК "Олімпійський". Кошти спрямують на побудову музею Івана Марчука.

Скільки грошей витратять

У Міністерстві фінансів повідомили, що на святкування Дня Незалежності виділили 5,4 мільярда гривень. Ці гроші передбачають не лише витрати на урочистості, а й модернізацію аеропортів, євроколії Київ – Львів – Скнилів та завершення будівництва нового лікувально-діагностичного комплексу в Охматдиті.

Окрім цього, у містах України планують облаштувати гігантські прапори. З бюджету на це витратять 170 мільйонів гривень.

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