Репетицію параду провели на території аеродрому "Півці". Участь у дійстві взяли військові ЗСУ, Нацгвардія, прикордонники, поліцейські та рятувальники.

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Серед сотень одиниць техніки були танки та позашляховики ДСНС. Окрім того, військові продемонстрували бронеавтомобілі українського виробництва.

Репетиція параду до Дня Незалежності / Скриншоти 24 каналу

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