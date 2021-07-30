Репетицию парада провели на территории аэродрома "Певцы". Участие в мероприятии приняли военные ВСУ, Нацгвардия, пограничники, полицейские и спасатели.

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Среди сотен единиц техники были танки и внедорожники ГСЧС. Кроме того, военные продемонстрировали бронеавтомобили украинского производства.

Репетиция парада ко Дню Независимости / Скриншоты 24 канала

День Независимости в 2021: главное