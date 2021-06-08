Утвержденный Кабинетом Министров план мероприятий по подготовке и празднованию Дня Флага и 30-й годовщины Независимости Украины обнародовали на Правительственном портале.

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24 августа 2021 года предусмотрена организация и проведение по случаю 30-й годовщины Независимости Украины торжественного концерта и парада войск на улице Крещатик и Майдане Независимости (с пролетом авиации в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны и вооруженных сил стран-партнеров),

– говорится в документе.

На Михайловской площади и Владимирском проезде организуют статический показ современных образцов вооружения и техники сил безопасности и обороны и артиллерийский салют на Трухановом острове.

Организуют также торжественное прохождение катеров, воздушный и морской показ вооружения и военной техники на реке Днепр. В частности, на Киевском речном вокзале и Трухановом острове.

Торжества на национальном уровне

По случаю Дня Независимости Украины проведут на национальном уровне торжества с участием:

президента Украины;

руководителей органов государственной власти;

органов местного самоуправления;

общественности;

ученых;

творческой интеллигенции;

представителей иностранных государств и дипломатического корпуса;

международных организаций;

украинской диаспоры;

духовенства.

Кроме этого, планируется проведение торжественного заседания Верховной Рады по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.