Утвержденный Кабинетом Министров план мероприятий по подготовке и празднованию Дня Флага и 30-й годовщины Независимости Украины обнародовали на Правительственном портале.
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24 августа 2021 года предусмотрена организация и проведение по случаю 30-й годовщины Независимости Украины торжественного концерта и парада войск на улице Крещатик и Майдане Независимости (с пролетом авиации в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны и вооруженных сил стран-партнеров),
– говорится в документе.
На Михайловской площади и Владимирском проезде организуют статический показ современных образцов вооружения и техники сил безопасности и обороны и артиллерийский салют на Трухановом острове.
Организуют также торжественное прохождение катеров, воздушный и морской показ вооружения и военной техники на реке Днепр. В частности, на Киевском речном вокзале и Трухановом острове.
Торжества на национальном уровне
По случаю Дня Независимости Украины проведут на национальном уровне торжества с участием:
- президента Украины;
- руководителей органов государственной власти;
- органов местного самоуправления;
- общественности;
- ученых;
- творческой интеллигенции;
- представителей иностранных государств и дипломатического корпуса;
- международных организаций;
- украинской диаспоры;
- духовенства.
Кроме этого, планируется проведение торжественного заседания Верховной Рады по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.