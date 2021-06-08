Затверджений Кабінетом міністрів план заходів з підготовки та святкування Дня Прапора та 30-ї річниці Незалежності України оприлюднили на Урядовому порталі.

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24 серпня 2021 року передбачено організацію та проведення з нагоди 30-ї річниці Незалежності України урочистого концерту та параду військ на вулиці Хрещатик та Майдані Незалежності (з прольотом авіації у складі повітряної колони сил безпеки й оборони та збройних сил країн-партнерів),
– йдеться у документі.

На Михайлівській площі та Володимирському проїзді організують статичний показ сучасних зразків озброєння і техніки сил безпеки й оборони та артилерійський салют на Трухановому острові.

Організують також урочисте проходження катерів, повітряний і морський показ озброєння та військової техніки на річці Дніпро. Зокрема на Київському річковому вокзалі та Трухановому острові.

Урочистості на національному рівні

З нагоди Дня Незалежності України проведуть на національному рівні урочистості за участю:

  • президента України;
  • керівників органів державної влади;
  • органів місцевого самоврядування;
  • громадськості;
  • науковців;
  • творчої інтелігенції;
  • представників іноземних держав та дипломатичного корпусу;
  • міжнародних організацій;
  • української діаспори;
  • духовенства.

Окрім цього, планується проведення урочистого засідання Верховної Ради з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.