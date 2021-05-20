Зеленський розповів про символ святкування – квітку. Участь у конкурсі брали 12 компаній, найкращим визнали проєкт львів'ян. Про це глава держави заявив на пресконференції 20 травня.

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Зеленський розповів саміт Кримської платформи

Це символ нашої державності. Питання – не лише в тому, що наша країна – квітуча, а в тому, що нас – не затоптати,

– сказав Зеленський.

Президент також наголосив, що напередодні святкування Дня Незалежності в Україні відбудеться саміт з деокупації Криму. Запрошені глави держав на Кримську платформу: будуть не лише президенти, прем'єр-міністри, а також глави МЗС та очільники церков.

Я думаю в цілому нас буде десь 30 країн представлені,

– додав Зеленський.

Які заходи передбачені

Також 23 серпня буде великий концерт українців, які приїдуть з інших куточків світу. Виступ легенд опери та балету буде в Київському оперному театрі. Туди запрошені лідери інших держав.



А вже наступного дня буде військовий парад – як на суші, так і на воді. Ввечері буде великий концерт українських зірок в НСК "Олімпійський".

Цікаво! Президент пообіцяв, що в Україну привезуть "Конституцію" Пилипа Орлика. Її зможуть побачити всі охочі у великому доступі.

Символ 30-річчя Незалежності / Фото Анни Брикової, 24 канал

Що раніше було відомо про святкування

Київ хоче запросити на святкування 30-річниці Незалежності президента США Джо Байдена. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль від імені Зеленського запросив в Україні Папу Римського Франциска. До речі, вселенський патріарх Варфоломій I вже підтвердив, що прибуде в Україну на День Незалежності.

У Міністерстві закордонних справ розповіли, що відправили запрошення 26 країнам Азії. Деякі держави вже відмовилися, бо святкування припадає на їхні національні свята та Олімпіаду у Токіо.