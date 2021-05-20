Зеленский рассказал о символе празднования – цветок. Участие в конкурсе принимали 12 компаний, лучшим признали проект львовян. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции 20 мая.

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Зеленский рассказал о саммите Крымской платформы

Это символ нашей государственности. Вопрос – не только в том, что наша страна – цветущая, а в том, что нас – не затоптать,

– сказал Зеленский.

Президент также отметил, что накануне празднования Дня Независимости в Украине состоится саммит касательно деоккупации Крыма. Приглашены главы государств на Крымскую платформу: будут не только президенты, премьер-министры, а также главы МИД и главы церквей.

Я думаю в целом нас будет около 30 стран представлены,

– добавил Зеленский.

Какие меры предусмотрены

Также 23 августа будет большой концерт украинцев которые приедут из других уголков мира. Выступление легенд оперы и балета будет в Киевском оперном театре. Туда приглашены лидеры других государств.

А уже на следующий день будет военный парад – как на суше, так и на воде. Вечером будет большой концерт украинских звезд в НСК "Олимпийский".

Интересно! Президент пообещал, что в Украину привезут "Конституцию" Филиппа Орлика. Ее смогут увидеть все желающие в большом доступе.



Символ 30-летия Независимости / Фото Анны Брыковой, 24 канал

Что раньше было известно о праздновании

Киев хочет пригласить на празднование 30-летия Независимости президента США Джо Байдена. Премьер-министр Денис Шмыгаль от имени Зеленского пригласил в Украину Папу Римского Франциска. Кстати, вселенский патриарх Варфоломей I уже подтвердил, что прибудет в Украину на День Независимости.

В Министерстве иностранных дел рассказали, что отправили приглашения в 26 стран Азии. Некоторые государства уже отказались, потому что празднование приходится на их национальные праздники и Олимпиаду в Токио.