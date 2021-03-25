Глава правительства Денис Шмыгаль 25 марта встретился с Папой Римским Франциском. За пол часа разговора они успели затронуть и тему пандемии, и войны на Донбассе. Также премьер не упустил возможности пригласить Святейшего Отца на празднование тридцатой годовщины Независимости Украины. Такая просьба поступила от президента Владимира Зеленского.

Шмыгаль и Франциск обсудили вопросы гуманитарной помощи. Украинский политик поблагодарил понтифика за важный вклад в стабильность в европейском регионе.

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Шмыгаль поблагодарил Папу за гуманитарные инициативы

Ваша миссия как защитника справедливости является крайне важной в судьбоносный для Украины период. Верю, что ваш моральный и духовный авторитет сможет сыграть важную роль и поможет вернуть мир в Украине,

– отметил Денис Шмыгаль.

Также премьер поблагодарил Папу Франциска за гуманитарную инициативу – на сумму 16 миллионов евро.

Франциск и Шмыгаль обсудили леченин детей

Также говорилось о сотрудничестве с детской педиатрической больницей "Младенец Иисус". Как отметил глава правительства, лечить детей в лучших клиниках – очень важно.

Обратите внимание! Детская больница Ospedale Pediatrico Bambino Gesu, которая является собственностью Святого Престола – один из крупнейших и самых современных педиатрических научно-исследовательских медицинских учреждений в Европе. Ежегодно клиника обеспечивает лечение более 35 тысяч пациентов со всего мира.

Премьер пригласил понтифика в Украину

Уже в конце встречи глава правительства передал понтифику приглашение от президента Зеленского. Папу Римского позвали посетить Украину в ее тридцатый день рождения.



Разговор длился полчаса / Фото Кабмина